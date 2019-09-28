«Атлетико» — «Реал»: прогноз Нобеля Арустамяна на мадридское дерби в Примере

Футбольный комментатор Нобель Арустамян дал прогноз на матч 7-го тура Примеры сезона-2019/20 «Атлетико Мадрид» — «Реал Мадрид».



Ставка: результативная ничья за 4.35.



«Здесь, мне кажется, ключевым может стать фактор домашнего поля «Атлетико». «Реал» вроде стал выходить из кризиса, стало меньше слов о возможной отставке Зинедина Зидана, хотя они были и, наверное, еще будут, учитывая специфику испанского футбола и тамошней жизни.



В этом конкретном матче, думаю, делать ставку на итог сложно, ведь это именно тот случай, когда игра идет на три результата. Здесь делать ставку на исход — это рисковать, давать волю интуиции.



Мне кажется, в начале сезона, когда нет большого давления, будет открытая игра, команды обменяются голами и при этом сыграют вничью».



«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию этой игры.