«Атлетико» — «Реал Мадрид»: прогноз Егора Титова на суперматч Примеры

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Атлетико» — «Реал Мадрид» в 7-м туре испанской Примеры сезона-2019/20.
Ставка: гол Бензема за 2.87.
«Реал» впервые за долгое время идёт на первом матче в таблице чемпионата Испании. При этом я бы не сказал, что всё так гладко в игре команды Зидана, но результат есть. Правда, мы помним крупное поражение от «ПСЖ» в Лиге чемпионов. Оно тоже о многом говорит. Но надо и помнить, что «Реал» далеко не в каждом матче мог выставить лучших. Азар сыграл только в Севилье, да и то его готовность сейчас не та, что в «Челси».
«Атлетико» тоже неплохо выглядит. Его игра почти не меняется, хотя много изменений по составу. Нет уже Гризманна, Година. Но зато есть Коста, есть и другие ребята — молодые. Не могу предсказать, как сложится эта встреча. Здесь любые результаты могут быть. Ни один меня не удивит. Помним, как команды сыграли в предсезонном матче. Столько забили, что даже в голове не укладывается.
Я бы рискнул поставить на гол Бензема. Ему дали отдохнуть, он не участвовал в матче посреди недели. Но видно, в какой он хорошей форме. Лидер «Реала» сейчас именно он, что касается атаки».
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