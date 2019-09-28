«Локомотив» — «Зенит»: прогноз Валерия Непомнящего на матч чемпионата России

Известный тренер Валерий Непомнящий сделал прогноз на матч 11-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2019/20 «Локомотив» — «Зенит».



Ставка: обе забьют за 1.80, победа «Зенита» с нулевой форой за 1.83.



«Это очень интересный сюжет. «Локомотив» сейчас в хорошем психологическом состоянии, он хорошо выступил в Лиге чемпионов, добился победы в прошлом туре чемпионата в матче против «Оренбурга», а сейчас принимает «Зенит». Как ни странно, но мне кажется, что «Зенит» является фаворитом этого матча.



«Локомотив» может использовать свои шансы, когда он играет или вторым номером, как это было в матче Лиги чемпионов или, например, против «Оренбурга», который сейчас не очень силён. Играя дома, они должны больше действовать в атаке, а против команды, которая хорошо умеет защищаться, «Локомотиву» не очень-то просто. Хотя когда Миранчуки в порядке, то они в позиционной атаке как рыба в воде. В этой игре возможно участие Алексея Миранчука, так как Юрий Сёмин сказал, что он может сыграть, но сложно сказать, в каком состоянии он будет.



В атаке «Локомотиву» против «Зенита» будет сложно. Хотя если говорить о забитых голах, то они будут и в те, и в другие ворота. Может проявить себя Фёдор Смолов, он сейчас в хорошем настроении. Правда, забил с пенальти в предыдущем матче, но он себя наконец сейчас обретает. Он техничный нападающий, просто почему-то перед подготовкой к чемпионату мира у него пропали эти качества, хотя они есть.



У «Зенита» сейчас хороший комплект игроков, у них порядок как в обороне, так и в атаке. Думаю, что «Зенит» будет диктовать свои условия и владеть инициативой в этом матче, им нет смысла играть вторым номером. Возможно, «Локомотив» построит игру от обороны, тогда будут некоторые сложности у команды Семака. Всё-таки Сёмин — старый лис, и он может наступить на горло собственной песне и не играть в позиционную атаку, а действовать на контратаках. «Локомотив» сейчас хорошо атакует со второй линии, и много забивают Гжегож Крыховяк, Дмитрий Баринов. Это не просто так у них получается, это они наигрывают.



«Зенит» всё равно в этой игре для меня фаворит, поэтому поставлю на гостей с форой (0), а также ожидаю, что обе команды смогут забить. В таких матчах на ноль мало кто играет».



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