«Локомотив» — «Зенит»: прогноз Константина Генича на Российскую Премьер-Лигу

Футбольный комментатор Константин Генич дал прогноз на матч 11-го тура РПЛ сезона-2019/20 «Локомотив» — «Зенит».



Ставка: «Локомотив» не проиграет и тотал меньше 3,5 за 2.01.

«Локомотив» набрал неплохую форму: победа в Лиге чемпионов в матче с «Байером», непростой выезд в «Оренбург», тем не менее победа с тремя забитыми мячами.



Обе команды играли в Кубке России на этой неделе. У «Зенита» был полуторный состав, у «Локомотива» откровенно второй состав. «Локомотив» сошел с дистанции, а «Зенит» героически одержал волевую победу в Красноярске. Но это никакого отношения непосредственно к матчу чемпионата, на мой взгляд, не имеет, потому что будут совсем другие составы, другие настрой и мотивация.



Команды недавно играли в матче за Суперкубок на «ВТБ Арене», и «Локомотив» одержал победу — 3:2. Думаю, сейчас вряд ли стоит ждать большого количества забитых мячей. Сыграл бы тотал меньше 2,5, но как основную ставку предложил бы вариант «Локомотив» не проиграет и тотал меньше 3,5. «Локомотив» сейчас в неплохом тонусе, впрочем, как и «Зенит». «Зенит» понимает, если не проиграет «Локомотиву», это уже плюс. От этого «Зенит» и будет отталкиваться, не летя сломя голову вперёд. Ничья на выезде для «Зенита» будет неплохим результатом.



Мой прогноз – «Локомотив» не проиграет и тотал меньше 3,5, а вы, друзья, думайте. Хороший футбол ждёт нас с вами в Черкизове».



«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.