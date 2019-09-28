«Локомотив» — «Зенит»: прогноз Егора Титова на матч 11-го тура чемпионата России

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Локомотив» — «Зенит» в 11-м туре Российской Премьер-Лиги сезона-2019/20.



Ставка: второй тайм будет более результативным, чем первый за 2.10.



«Хороший матч. Центральный. И те, и другие на Кубок России повезли составы, которые совсем далеки от оптимальных. У «Локомотива» уже совсем всё печально было, наверное, поэтому он и вылетел. Но это не так уж страшно. Команда выиграла этот турнир в прошлом сезоне.



«Зенит» с «Енисеем» поначалу проигрывал. Но потом он ход набрал, забил свои моменты. Всё получилось здорово. Там всё-таки и состав был более-менее. Шатов играл, он форму набирает, Сутормин мотивирован, Смольников, Мак и в прошлом туре забил. Маммане дали шанс, игрок очень высокого уровня. Обойма вообще огромная. Пусть счёт никого не смущает, «Зенит» играл с запасом.



В этом матче составы будут оптимальные. Те же люди потом и в Лиге чемпионов появятся. Пока же «Локо» и «Зенит» встречаются как конкуренты за чемпионство. Я не рискну ставить на результат. Здесь всё возможно. У «Зенита» выйдет отдохнувший Дзюба, который в таких матчах выдает всё. У «Локомотива» есть Смолов.



Шансы равные. Я бы ставил на то, что во втором тайме голов будет больше. Начало точно будет осторожным. Рисковать никто не станет. А во второй половине игра раскачается».



Выберите контору для ставок в рейтинге букмекеров «Чемпионата».