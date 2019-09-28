«Локомотив» — «Зенит»: прогноз Алексея Андронова на матч 11-го тура РПЛ

Популярный комментатор Алексей Андронов сделал прогноз на матч «Локомотив» — «Зенит» в 11-м туре Российской Премьер-Лиги сезона-2019/20.



Ставка: обе забьют за 1.80.



«На мой взгляд, «Локо» способен пошатнуть лидерство «Зенита», тем более что игра сразу после кубковой недели. Москвичи привезли в Калининград совершенно несуразный состав. Даже большинство помощников Юрия Сёмина не поехали на выезд, остались в Москве. Основа тренировалась в Москве, готовились к «Зениту». «Локомотив» в итоге вылетел из Кубка России.



«Зенит» прошёл дальше в Кубке России. Правда, он тоже играл смешанным составом. Внимание, конечно, к этому матчу огромное.



Несмотря на то что «Зенит» пропустил всего четыре мяча, мне не кажется, что у него так хорошо с оборонительной линией. Думаю, «Локомотив» дома в состоянии забить «Зениту». Но и сам петербургский клуб, как мне кажется, найдёт брешь.



Так что выберу вариант «обе забьют» с коэффициентом 1,8. Не удивлюсь, если матч закончится со счётом 1:1. Мне кажется, что этот вариант лучше, чем поиск какого-то результата, ведь команды могут быть разбалансированными — часть команд уезжала, другие — тренировались».



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