«Атлетико» — «Реал»: прогноз Константина Генича на мадридское дерби в Примере

Футбольный комментатор Константин Генич дал прогноз на матч «Атлетико Мадрид» — «Реал Мадрид» в 7-м туре испанской Примеры сезона-2019/20.



Ставка: в матче будет забито 2-3 мяча за 1.91.



«В последних двух матчах очень хорошо «Реал» играет и не пропускает – победы в матчах с «Севильей» и «Осасуной». «Атлетико» тоже в последнем туре одержал победу в матче с «Мальоркой». Там был удалён Альваро Мората. Записывая этот прогноз, не знаю, удовлетворена ли апелляция «Атлетико», сыграет ли Мората против команды, которая его воспитала.



Конечно, всем памятен последний матч этих команд в Международном кубке чемпионов: «Атлетико» разорвал «Реал» со счетом 7:3. Причем первый тайм выиграл со счетом 5:0. Именно после того матча пошли разговоры о дееспособности на посту главного тренера «Реала» Зинедина Зидана. Долг платежом красен. Не знаю, сумеет ли «Реал» второй раз подряд на «Ванда Метрополитано» обыграть «Атлетико», потому что в прошлом сезоне была победа — 3:1, но никаких сомнений, что «Реал» будет сверхнастроен. «Атлетико», разумеется, тоже не будет играть спустя рукава.



Матч первой и второй на данный момент команд чемпионата Испании. Прогноз на такие матчи всегда давать очень сложно. Можно предположить вариант «обе забьют», вариант сухой ничьей, сыграть карточки или угловые – может быть всё что угодно. Не угадаешь, как могут развиваться события в таком матче. Это дерби, а дерби — всегда история сама в себе.



Предположу, что в матче будет забито 2-3 мяча. Это одна из моих любимых ставок в последнее время. 2:1 – нормально, ничья (1:1) тоже нормально, либо победа 2:0 или 3:0 одной из команд. Вариантов достаточно много».



«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.