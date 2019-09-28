«Эвертон» — «Манчестер Сити»: прогноз Майкла Оуэна на матч чемпионата Англии

Бывший форвард «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуля» и «Реала» Майкл Оуэн сделал прогноз на матч 7-го тура английской Премьер-лиги «Эвертон» — «Манчестер Сити».



Ставка: «Сити» победит в первом тайме и по итогам матча за 1.83.



«Кажется, «Эвертон» Рональда Кумана обыграл «Манчестер Сити» Пепа Гвардиолы со счетом 4:0 очень давно, но это было только в январе 2017 года. «Сити» сейчас пытается не отпустить «Ливерпуль» в чемпионской гонке.

А вот «Эвертон»… Проиграл дома «Шеффилд Юнайтед» со счётом 0:2 в минувшие выходные, пока «горожане» закатывали несчастному «Уотфорду» восемь голов. Пропасть в классе между командами огромная. Думаю, «Сити» спокойно победит».



«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.