Гегард Мусаси – Лиото Мачида: прогноз Романа Мазурова на бой ММА Bellator 228

Российский комментатор смешанных единоборств Роман Мазуров дал прогноз на бой ММА. Bellator 228 Гегард Мусаси (Нидерланды) – Лиото Мачида (Бразилия), который состоится 29 сентября.



Ставка: ТБ 2,5 раунда за 1.73.



«Гегард Мусаси выступает в боях уже больше 15 лет. Он дрался еще в Прайде, после чего попал в UFC, где также стал настоящей суперзвездой. Гегард бился с такими титанами, как Жакаре Соуза, Дэн Хендерсон, Илир Латифи, Витор Белфорт, Крис Вайдман, и многими другими. Причём многих из них он побеждал. И в лигу Беллатор Мусаси пришел как раз в этом статусе. Все помнят его спорный поединок с Александром Шлеменко, результат которого до сих пор порождает разговоры, а также его победы над Рафаэлем Карвальо и Рори Макдональдом. Но вот в последнем поединке не задалось: более чем неожиданное поражение от Рафаэля Ловато. И в том бою Мусаси выглядел очень блекло.



Лиото Мачида также в полном праве называться легендой. Он тоже выступает в ММА целую вечность. В UFC был чемпионом. Среди его соперников значатся такие господа, как те же Дэн Хендерсон, Люк Рокхолд, Йоэль Ромеро и Крис Вайдман. Правда, большей части из них Дракон проиграл. Лиото является, пожалуй, одним из самых успешных выходцев из каратэ в истории ММА. А его феноменальный фронткик Витору Белфорту, после которого бразилец свалился замертво, навсегда вошёл в самые яркие моменты в истории лиги. Сейчас Лиото переживает вторую или сто вторую молодость. Он уходил из UFC на серии из двух побед, и в новой лиге также успел выиграть два боя.



У этих ребят есть история. Данный поединок носит статус реванша. Первая схватка завершилась в пользу Мачиды, но это было давно. Более того, Мусаси тогда обвинил Мачиду в подлоге, сказав, что он был обмазан маслом и вообще у него проблемы с допингом. Вот такоё мерзкий тип. Лиото вообще хороший парень, но стремление пить мочу для подготовки и склонить к этому, скажем, Фабрисио Вердума выглядит странно. В последнем бою Гегард выглядел просто ужасно. Складывалось ощущение, что ему всё до смерти надоело. Тревожный симптом. Но если Мусаси найдёт мотивацию и будет в хорошей форме, то у него лучшие шансы на победу. Мой прогноз — победа Гегарда Мусаси по очкам».