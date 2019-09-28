«Локомотив» — «Зенит»: прогноз Александра Бубнова на матч чемпионата России
Бывший игрок московского «Спартака», а ныне футбольный эксперт Александр Бубнов дал прогноз на матч 11-го тура РПЛ сезона-2019/20 «Локомотив» — «Зенит». Начало встречи 28 сентября 2019 года запланировано на 19:00 мск.
Ставка: ничья за 3.34, точный счёт матча 1:1 за 6.00.
«Силы соперников примерно равны, причём во всех линиях. «Зенит» имеет шанс оторваться от опасного конкурента на шесть очков, «Локомотив» — догнать действующего чемпиона. Очень важное противостояние, возможно, определяющее в первом круге, но, думаю, дело завершится ничейным счётом. Голов вряд ли будет много. Склоняюсь к счёту 1:1».
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