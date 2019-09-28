«Локомотив» — «Зенит»: прогноз «Чемпионата». Бонус до 10 000 рублей за ставку

Сегодня, 28 сентября, в матче РПЛ сыграют «Локомотив» и «Зенит». Начало — в 19:00 мск.



Букмекеры отдают предпочтение гостям, что вызывает сомнения. Формально у «Зенита» более глубокий состав, меньше травмированных и лидерство в турнирной таблице, но есть и немало факторов в пользу «Локомотива». На «РЖД Арене» ожидается аншлаг. Поддержка трибун обязательно поможет хозяевам, а в трёх последних поединках в Москве против сине-бело-голубых у «железнодорожников» две победы и ничья.



Для «Локомотива» любой исход, кроме победы, можно назвать неудачей, но вряд ли «железнодорожники» рискнут идти вперёд большими силами. Сине-бело-голубые при Семаке великолепно играют по счёту. В нынешнем сезоне РПЛ работает тенденция: если «Зенит» забивает первым, то обязательно набирает три очка.



«Зенит» пропустил лишь четыре мяча за 10 туров. Вскрыть оборону сине-бело-голубых невероятно трудно. «Локомотив» со многими соперниками старается демонстрировать атакующий футбол, однако без необходимости хозяева не станут оголять пространства на своей половине. Выбирать победителя матча слишком опасно. На наш взгляд, за коэффициент 1.78 стоит проверить тотал меньше 2,5. Поставьте на это и получите бесплатные ставки до 10 000 рублей!