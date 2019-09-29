«Спартак» — «Оренбург»: прогноз Евгения Ловчева на матч Российской Премьер-Лиги

Бывший игрок московского «Спартака» Евгений Ловчев сделал прогноз на матч 11-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2019/20 «Спартак» — «Оренбург».
Ставка: «Спартак» победит за 1.72, обе забьют за 1.90, тотал больше 2,5 за 2.02.
«Мои ставки тут — «Спартак» победит, обе забьют и тотал больше 2,5. Это как в казино: если ставишь всё время на чёрное, то красное когда-то должно выстрелить. Я всё время говорю о том, что «Спартак» укомплектован хорошо, они должны выстрелить сами, несмотря на тренера и всё то, что творится в клубе.
Мне кажется, что игроки такого уровня, как Шюррле, Тиль, Жиго и Джикия, сами должны что-то сделать. Мне кажется, что в матче с такой серьёзной командой, как «Оренбург», «Спартак» победит и голы будут».
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