«Краснодар» — «Арсенал»: прогноз Игоря Гамулы на матч Российской Премьер-Лиги

Известный тренер Игорь Гамула сделал прогноз на матч «Краснодар» — «Арсенал» в 11-м туре РПЛ сезона-2019/20.



Ставка: победа «Краснодара» с форой «–1,5» за 2.56.

«Этот матч привлёк меня тем, что один соперник должен реабилитироваться перед всем футбольным миром, а второй изначально показывает очень неплохую игру. Так что, несмотря на не самую привлекательную афишу выходных, в этой игре можно найти много интересного.



Что можно сказать об этом матче? Многое говорить тут не надо. “Краснодар” в последнее время потерпел три поражения и теперь хочет доказать своим болельщикам, что он в состоянии показывать хорошую игру и бороться за первое место. Игры с “Базелем” и с ЦСКА должны остаться позади, ведь матч со швейцарцами в Лиге Европы был проигран со счетом 0:5, а армейцы смогли на своем поле заработать три очка, выиграв со счетом 3:2.



“Арсенал” сыграл последнюю игру вничью и тоже захочет заполучить три очка, но сделать это будет очень непросто. Сейчас туляки находятся на седьмом месте, но они снова хотят пробиться в Лигу Европы, так как в этом сезоне не получилось ярко проявить себя в этом турнире. Так что подопечным Игоря Черевченко нужно поднажать, чтобы набрать ход в турнирной таблице и по итогам первенства оказаться в зоне еврокубков. Но набрать очки с “Краснодаром” тяжеловато для любой команды в России, а не только для “Арсенала”. Тем более “русским канонирам” предстоит совершить выезд на один из лучших стадионов в стране, где фаворитом точно будут хозяева.



Мой прогноз на эту встречу: победа “Краснодара” с форой «–1.5».

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