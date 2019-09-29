«Урал» — ЦСКА: прогноз Алексея Андронова на матч чемпионата России

Популярный комментатор Алексей Андронов сделал прогноз на матч «Урал» — ЦСКА в 11-м туре Российской Премьер-Лиги сезона-2019/20.



Ставка: тотал меньше 2,5 мяча за 1.90.



«Армейцы» будут играть в совсем непривычное для себя время. Таково расписание турнира. ЦСКА потратил достаточно сил в кубковой игре во Владикавказе. Но там отсутствовали трио лидеров — Акинфеев, Фернандес и Влашич. Они должны быть готовы к матчу с «Уралом».



Думаю, для Виктора Гончаренко — это не просто матч, хоть он и не замечен в каких-то реваншистских настроениях относительно бывших клубов. Но все-таки это не самая обычная игра для него. Возможно, захочет показать бывшим коллегам высокий уровень своей работы.



Если брать турнирную таблицу, понятно, что ЦСКА должен рассчитывать только на победу. Мне не кажется, что игра получится сверхрезультативной. «Тотал меньше 2,5 мяча» с коэффициентом 1,9 — самая хорошая ставка на этот матч. «Армейцы» довольно закрытую манеру выберут. Постараются найти ошибку у «Урала». Вполне может быть, что ее удастся найти. А так бы я и счет 0:0 не исключал».



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