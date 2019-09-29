«Краснодар» — «Арсенал»: прогноз Егора Титова на матч 11-го тура РПЛ

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Краснодар» — «Арсенал» в 11-м туре Российской Премьер-Лиги сезона-2019/20.



Ставка: 2–3 гола в матче за 1.90.



«Очень неудачно выглядит «Краснодар» в последнее время. Три поражения подряд — от «Базеля», ЦСКА и «Нижнего Новгорода». Думаю, команда и тренерский штаб сейчас немного в растерянности. Для «Краснодара» такие результаты — это перебор. Совсем уж неожиданным было поражение в матче с «Нижним», детские ошибки. Хромает дисциплина у краснодарцев.



Три матча подряд было на выезде у «Краснодара». Сейчас наконец-то домашний матч. Болельщики должны помочь, нужно вытаскивать команду из ямы. Вечно это продолжаться не может. Класс «Краснодара» всё-таки очень высок, особенно для уровня российского чемпионата.



Думаю, что феерии не будет. «Арсенал» окопается и не позволит многого краснодарцам, которые уверенность утратили. Выбираю ставку «2–3 гола в матче». Может, и выиграет «Краснодар», но со счётом 2:0 или 2:1».



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