«Краснодар» — «Арсенал»: прогноз Александра Бубнова на матч чемпионата России
Бывший игрок московского «Спартака», а ныне футбольный эксперт Александр Бубнов дал прогноз на матч 11-го тура РПЛ сезона-2019/20 «Краснодар» — «Арсенал». Встреча состоится сегодня, 29 сентября, начало — в 19:00 мск.
Ставка: «Краснодар» победит за 1.60, точный счёт матча — 2:0 за 7.90.
«Краснодар» сейчас не в своей тарелке, лишь эпизодами демонстрирует прежнюю размашистую игру. Однако второй тайм с ЦСКА показал, что у южан есть характер. С «Арсеналом» будет непросто, но если хозяева быстро войдут в игру, то возьмут три очка. Большого количества голов не жду, но для победы хозяевам наверняка хватит и двух мячей».
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