«Спартак» — «Оренбург»: прогноз Константина Генича на матч 11-го тура РПЛ

Футбольный комментатор Константин Генич дал прогноз на матч 11-го тура РПЛ сезона-2019/20 «Спартак» — «Оренбург».



Ставка: обе забьют за 1.86.



«Думаю, должны быть голы в этой встрече. «Оренбург» не забил только в одной встрече — дома с «Зенитом». Команда у Владимира Федотова достаточно организованная, но много пропускает, уже 18 мячей. Больше пропускает только «Урал». В предыдущем туре три мяча пропустили от «Локомотива». А вот до этого были две победы — над «Уфой» и «Рубином». Но и забивает «Оренбург» достаточно — 13 мячей. Это даже больше, чем у «Спартака». У москвичей 11 забито и столько же пропущено.



Уверенности в том, что оборона «Спартака» не накосячит, у меня нет и в помине. Наверное, гол «Оренбурга» мы увидеть должны. Что касается самого «Спартака», то стандарты, индивидуальное мастерство, класс футболистов никто не отменял. «Спартак» не убедителен по игре, но исполнители неплохие.



Я бы попробовал сыграть вариант «обе забьют». Практически все, кто приезжал на «Открытие Арену» в этом сезоне, забивал, за исключением «Сочи». Но и у сочинцев было достаточно моментов. Не здорово выглядит оборона «Спартака» в этом сезоне, да и игра тоже. Так что беру «обе забьют» за 1,86».



«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.