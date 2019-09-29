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«Краснодар» — «Арсенал»: прогноз Константина Генича на матч 11-го тура РПЛ

«Краснодар» — «Арсенал»: прогноз Константина Генича на матч 11-го тура РПЛ
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Футбольный комментатор Константин Генич дал прогноз на матч 11-го тура РПЛ сезона-2019/20 «Краснодар» — «Арсенал».

Ставка: сухая победа «Краснодара» за 2.70.

«Краснодар» три матча подряд проиграл — в Лиге Европы «Базелю», в чемпионате ЦСКА и в Кубке России «Нижнему Новгороду». Сейчас матч против «Арсенала». Есть определённая закономерность в матчах этих команд. Девять встреч провели, и ещё ни разу обе команды в одном матче не забивали. Вариант «обе забьют» ни разу не доезжал.

В прошлом сезоне «Краснодар» оба раза выиграл по 3:0. В последних двух матчах на арене «Краснодара» хозяева выигрывали крупно — по 3:0. Думаю, и здесь есть резон рассмотреть победу «Краснодара» с сухим счетом. В каждом матче «Краснодар» пропускает, вообще очень много пропускает команда — 9 мячей за 3 игры, за неделю. Это караул. Мусаев и Матвеев должны сделать выводы.

Стратегически важно «Краснодару» победить и не пропустить. Сухая победа «Краснодара» за 2,7».

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

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