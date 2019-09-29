Эксперты назвали имя возможного преемника Кононова на посту тренера «Спартака»

По итогам матча 11-го тура, в котором московский «Спартак» проиграл «Оренбургу», клуб уволил Олега Кононова с поста главного тренера. Эксперты обновили линию на нового наставника команды.



Главным претендентом считается Дмитрий Парфёнов, ныне возглавляющий «Урал». Его назначение оценено коэффициентом 1.95 (45%).

Следом идут главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев (3.00, 25%) и рулевой «Оренбурга» Владимир Федотов (4.00, 20%). Возвращение Массимо Карреры оценено коэффициентом 8.00 (10%).

53-летний Кононов возглавил «Спартак» в ноябре 2018 года. В прошлом сезоне московский клуб проиграл в четвертьфинале Кубка России «Уралу», финишировал на пятом месте в РПЛ, а также не сумел преодолеть групповой этап Лиги Европы.



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