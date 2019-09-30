«Сочи» – «Ахмат»: прогноз Евгения Ловчева на матч Российской Премьер-Лиги

Бывший игрок московского «Спартака» Евгений Ловчев сделал прогноз на матч 11-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2019/20 «Сочи» – «Ахмат».
Ставка: «Сочи» победит за 2.30.
«Здесь я отталкиваюсь от «Сочи». Можно сказать, что это «Зенит-2». Там играют футболисты, которые не нужны «Зениту» и которых отправили либо в аренду, либо продали.
Долгое время у «Сочи» ничего не получалось в атаке. Но вот недавно команда нашла свою игру. Забили три мяча «Динамо» на выезде, разгромили в гостях «Рубин». Заболотный начал забивать.
Я уверен, что «Сочи» — это не команда на вылет. Там опытные футболисты, многие из которых пробовались в сборной России. Думаю, со своей задачей по сохранению прописки в Российской Премьер-Лиге они точно справятся. Поэтому здесь отдаю предпочтение «Сочи».
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