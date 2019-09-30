«Сочи» — «Ахмат»: прогноз Егора Титова на матч 11-го тура чемпионата России

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Сочи» — «Ахмат» в 11-м туре Российской Премьер-Лиги сезона-2019/20.
Ставка: ничья за 3.25.
«Сочи» в последних матчах становится всё симпатичнее. Мы, конечно, не берём кубковую игру. Хорошие футболисты собраны. Постепенно они сыгрываются, начинают понимать требования Точилина.
«Ахмат» же выглядит как-то вяло. Могли и из Кубка России вылететь, но всё-таки сумели переиграть «СКА-Хабаровск». Непростой там перелёт был. Игра с овертаймом была. А нужно было ещё вернуться с Дальнего Востока. Думаю, не в лучшем физическом состоянии будут грозненцы.
Очень много непредсказуемых результатов у нас в чемпионате. Всё дело в том, что класс команд примерно равный, отсюда и неожиданности. «Ахмат» мало выигрывает, побед мало, голов тоже. В этой ситуации будет сделана ставка на оборону. Постараются грозненцы хотя бы отбиться. А «Сочи» вряд ли сумеет хорошо сыграть от себя. Ставлю на ничью. Возможно, и голов здесь мы не увидим».
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