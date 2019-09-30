ЦСКА — «Парма»: прогноз Владимира Гомельского на матч Единой лиги ВТБ

Известный в прошлом советский баскетболист и тренер, а ныне телекомментатор Владимир Гомельский дал прогноз на матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ сезона-2019/20 ЦСКА — «Парма».
Ставка: победа ЦСКА с преимуществом не менее 23 очков за 1.75, ТБ 166,5 очка за 1.85.
«30 сентября в Москве в УСК ЦСКА состоится матч ЕЛ ВТБ между ЦСКА и «Пармой». После поражения на выезде от «Енисея» у команды Дмитриса Итудиса должна резко повыситься мотивация. Давно не проигрывал клуб в стартовом матче национального чемпионата. Конечно, тренер сделает определённые выводы и внесёт определённые коррективы в игру команды после поражения. По составу ЦСКА намного сильнее, чем «Парма». Но выиграть на голом классе, не прилагая и усилий в психологическом плане, невозможно. Класс всех команд Единой лиги ВТБ растёт год от года.
Прогноз: победа ЦСКА с преимуществом не менее 23 очков. Общий тотал составит не менее 167 очков».
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