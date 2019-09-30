«Манчестер Юнайтед» — «Арсенал»: прогноз Нобеля Арустамяна на матч АПЛ

Футбольный комментатор Нобель Арустамян дал прогноз на матч 7-го тура АПЛ сезона-2019/20 «Манчестер Юнайтед» — «Арсенал».



Ставка: победа «Арсенала» за 3.00.



«Это главный матч Англии, когда-то эту встречу даже считали номером 1 в Европе, но сейчас обе команды в плохом положении. К сожалению, нет ощущения, что они могут влиять на борьбу за титул. Хотя у «Арсенала», наверное, положение несколько поинтереснее и перспективнее, по крайней мере так кажется со стороны.



Ну а если говорить конкретно об этой встрече, ожидаю очередных проблем для «Манчестера». Для меня абсолютно неудивительно, что при Сульшере нет прогресса. Вообще, выбор этого тренера казался мне маловероятным, но он был сделан. Я бы даже поставил на чистую победу «Арсенала».



«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию этой игры.