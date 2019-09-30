«МЮ» — «Арсенал»: прогноз Александра Елагина на матч английской Премьер-лиги

Футбольный комментатор Александр Елагин дал прогноз на матч «Манчестер Юнайтед» — «Арсенал» в 7-м туре английской Премьер-лиги сезона-2019/20.
Ставка: победа «МЮ» за 2.50.
«Обе команды переживают не лучшие времена, обе команды лихорадит. От этого болельщиков бросает из огня в полымя.
В шестом туре «Ман Юнайтед» абсолютно по делу уступил «Вест Хэму» со счётом 0:2, а «Арсенал» хоть и выиграл у «Астон Виллы» дома 3:2, но, прямо скажем, оставил противоречивые впечатления. С одной стороны, команда проявила настоящий характер, 50 минут «канониры» играли вдесятером, потому что на 41-й минуте был удалён Найлз. Проигрывал «Арсенал» 1:2, но вдесятером лондонцы сумели сравнять счет и вырвать победу.
Конечно, вопросов не мало к обеим командам. Но думаю, что настрой футболистов «Манчестер Юнайтед» в этом матче будет запредельным. Отступать ребятам Сульшера нельзя. Вполне вероятно, что на поле появится Поль Погба. Врачи обещали поставить на ноги француза к 30 сентября. Может, появится в старте и Марсьяль. Это будет мощное усиление «МЮ».
И в проигранной игре с «Вест Хэмом» у «Манчестера» были великолепные возможности, чтобы забить. Есть перспективы у «красных дьяволов». Ставлю на победу хозяев с коэффициентом 2.49».
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию этой игры.
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