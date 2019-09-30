«Манчестер Юнайтед» — «Арсенал»: прогноз Ильи Казакова на матч 7-го тура АПЛ

Известный футбольный комментатор и телеведущий Илья Казаков дал прогноз на матч 7-го тура английской Премьер-лиги сезона-2019/20 «Манчестер Юнайтед» — «Арсенал».
Ставка: обе забьют за 1.50, ТБ 2,5 мяча за 1.60, победа «Арсенала» за 3.00.
«Манчестер Юнайтед» — «Арсенал» — центральный матч этого тура в Англии. «Манчестер» при Сульшере по-прежнему играет достаточно тускло. Команда очень неуверенно смотрится в середине поля, в том, что касается перехода в атаку, а «Арсенал», пусть не дотягивает до уровня «Ливерпуля» и «Манчестер Сити», всё равно из всех команд, которые идут сразу за этими двумя грандами, производит самое целостное, интересное и убедительное впечатление.
Я думаю, что здесь, во-первых, надо играть на то, что обе команды забьют, потому что матчи между ними, как правило, получаются искристыми, где эмоции часто захватывают футболистов, тренеров, болельщиков. Стадион в этом, безусловно, помогает. В силу этого команды часто допускают невынужденные ошибки, которые в других матчах не совсем им свойственны. Поэтому надо играть на то, что обе команды забьют, на то, что будет верховая игра.
Но я думаю, что сегодняшний «Арсенал» гораздо ярче и убедительнее смотрится, чем «Манчестер». Канониры забивают, играя на два фронта, выглядят очень неплохо, то, что было против «Айнтрахта», произвело мощнейшее впечатление, ну и то, как команда разобралась, играя в меньшинстве больше тайма, против «Астон Виллы» в последнем туре, это тоже очень солидно смотрится. «Арсенал» держит удар и умеет играть при любых сложных обстоятельствах, и я думаю, что этого качества у «Манчестер Юнайтед» сегодняшнего нет. Поэтому хоть «МЮ» и обыгрывал «Челси», но та встреча была далеко не самой показательной. «Арсенал» в этом плане — совершенно другая команда.
Поэтому мой прогноз — верховая игра, обе команды забьют и победа «Арсенала».
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