«Ман Юнайтед» — «Арсенал»: прогноз Егора Титова на матч чемпионата Англии

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Манчестер Юнайтед» — «Арсенал» в 7-м туре английской Премьер-лиги сезона-2019/20.
Ставка: «Арсенал» победит с форой (0) за 2.15.
«Слабо начал сезон «Манчестер Юнайтед». Вроде бы первую игру провели хорошо, крупно выиграли у «Челси». Но там так сложилась встреча. Преимущества особого не было. А дальше пошли слабые результаты. В актив можно разве что победу над «Лестером» занести. А так, даже в Кубках мучается команда, еле «Рочдэйл» прошли по пенальти. Да, состав там не был основным, но и соперник слабенький.
У «Арсенала» чуть получше результаты. И в Кубке он уверенно выиграл у «Ноттингема». Восемь мячей в последних двух встречах забил «Арсенал». В хорошем настроении он подходит к этой встрече. И это может сказаться. У «МЮ» уверенности в собственных силах совсем не чувствуется. Игра тоже не просматривается. Так что, на мой взгляд, здесь нужно ставить на «Арсенал». Можно с подстраховкой. Коэффициент всё равно достаточно хорошим будет».
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