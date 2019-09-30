«МЮ» – «Арсенал»: прогноз Евгения Ловчева на матч английской Премьер-лиги

Бывший игрок московского «Спартака» Евгений Ловчев сделал прогноз на матч 7-го тура английской Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» – «Арсенал».
Ставка: «Арсенал» победит за 3.00.
«Обе команды на неделе играли в Кубке английской лиги. И провели эти матчи совершенно по-разному. «Арсенал» выиграл крупно, не испытав никаких проблем. Молодые ребята себя проявили хорошо. Но «Манчестер» откровенно мучился. Хоть и выиграли 1:0 манкунианцы, но игровые проблемы очевидны. Неслучайно в «МЮ» стоит вопрос о замене главного тренера.
Сульшеру постоянно дают шансы: ещё игру, ещё игру. Но положительных изменений нет. У «Манчестера» серьёзные проблемы с атакой. Какой-то безликий футбол показывает команда Сульшера. На мой взгляд, «Арсенал» предпочтительнее».
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