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«МЮ» — «Арсенал»: прогноз Георгия Черданцева на матч английской Премьер-лиги

«МЮ» — «Арсенал»: прогноз Георгия Черданцева на матч английской Премьер-лиги
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Телекомментатор Георгий Черданцев дал прогноз на матч «Манчестер Юнайтед» — «Арсенал» в 7-м туре английской Премьер-лиги сезона-2019/20.

Ставка: ничья в первом тайме за 2.42.

«Рулеточный матч. Всё что угодно может быть. «МЮ» с тренером Сульшером безнадёжен, но в «МЮ» руководители так же терпеливы, как, например, в «Спартаке». К тому же у «МЮ» есть травмированные игроки. У «Арсенала» нет Ляказетта, но команда пока забивает и без него.

Можно было бы рискнуть и бабахнуть на гостей, но на «Олд Траффорд» у «Арсенала», кто бы ни тренировал «МЮ», плохая статистика. Да и «МЮ» после «Вест Хэма» и возни с «Рочдейлом» должен как-то прийти в себя. С другой стороны, вряд ли «МЮ» способен рисковать и играть агрессивно в атаке, так что много голов, мне кажется, ждать не стоит».

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