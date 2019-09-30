«МЮ» — «Арсенал»: прогноз Георгия Черданцева на матч английской Премьер-лиги

Телекомментатор Георгий Черданцев дал прогноз на матч «Манчестер Юнайтед» — «Арсенал» в 7-м туре английской Премьер-лиги сезона-2019/20.
Ставка: ничья в первом тайме за 2.42.
«Рулеточный матч. Всё что угодно может быть. «МЮ» с тренером Сульшером безнадёжен, но в «МЮ» руководители так же терпеливы, как, например, в «Спартаке». К тому же у «МЮ» есть травмированные игроки. У «Арсенала» нет Ляказетта, но команда пока забивает и без него.
Можно было бы рискнуть и бабахнуть на гостей, но на «Олд Траффорд» у «Арсенала», кто бы ни тренировал «МЮ», плохая статистика. Да и «МЮ» после «Вест Хэма» и возни с «Рочдейлом» должен как-то прийти в себя. С другой стороны, вряд ли «МЮ» способен рисковать и играть агрессивно в атаке, так что много голов, мне кажется, ждать не стоит».
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