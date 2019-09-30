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«Ман Юнайтед» — «Арсенал»: прогноз Алексея Андронова на матч чемпионата Англии

«Ман Юнайтед» — «Арсенал»: прогноз Алексея Андронова на матч чемпионата Англии
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Популярный комментатор Алексей Андронов сделал прогноз на матч «Манчестер Юнайтед» — «Арсенал» в 7-м туре английской Премьер-лиги сезона-2019/20.

Ставка: обе забьют и тотал больше 2,5 мяча за 1.80.

«Понедельничный матч в АПЛ. Интересная игра. Дело всё в том, что мы долго говорили о существовании топ-4 в Англии. Какое-то время скучно было смотреть Премьер-лигу, потому что четвёрка была ясна. Потом этот топ-4 разросся до топ-6. Ну а сейчас, наверное, остался топ-2, а дальше группа преследователей, в которую входят и «МЮ» с «Арсеналом». Эти команды давно уже не ставят чемпионских задач. Они прямо сейчас не имеют ничего, чтобы решать такие задачи, даже если они будут поставлены.

Мне кажется, игра должна получиться весёлой и открытой, потому как есть проблемы в обороне и у тех и у других. Понятно, что компенсировать их постараются атакой. Каждый считает, что у него есть шансы в этом матче. Жду яркого футбола с забитыми голами.

Вариант ставки «обе забьют и тотал больше 2,5 мяча» здесь является идеальным. Полагаю, что на забитые мячи могут рассчитывать обе команды».

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