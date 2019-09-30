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Аналитики оценили шансы «Спартака» стать чемпионом России после ухода Кононова

Аналитики оценили шансы «Спартака» стать чемпионом России после ухода Кононова
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По итогам матча 11-го тура, в котором московский «Спартак» проиграл «Оренбургу», клуб уволил Олега Кононова с поста главного тренера. Эксперты оценили шансы команды стать чемпионом России.

Поставить на победу красно-белых в РПЛ можно с коэффициентом 250.0, что соответствует 0,4% вероятности.

Главным фаворитом считается «Зенит» (2.15, 40%). Следом идут ЦСКА (4.50, 21%), «Локомотив» (5.00, 18%) и «Краснодар» (6.00, 16%). Шансы «Ростова» оценены в 20.0 (4%).

«Спартак», набрав 14 очков, занимает девятое место в турнирной таблице российского национального чемпионата.

53-летний Кононов возглавил «Спартак» в ноябре 2018 года. В прошлом сезоне московский клуб проиграл в четвертьфинале Кубка России «Уралу», финишировал на пятом месте в РПЛ, а также не сумел преодолеть групповой этап Лиги Европы.

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