«Авангард» – «Металлург»: прогноз Александра Кожевникова на матч КХЛ

Двукратный олимпийский чемпион, заслуженный мастер спорта СССР Александр Кожевников сделал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ «Авангард» – «Металлург».



Ставка: победа «Авангарда» с форой "-1,5" за 3.10.



«В этом поединке сойдутся две команды, одна из которых в последнее время вообще находится на последнем месте. Для меня это крайне удивительно, не ожидал такого от «Магнитки». Магнитогорцы за последнее время одержали только одну победу от «Спартака» у себя дома, далее идет череда поражений.



Я думаю, что «Авангард» сейчас просто будет рвать и метать, тем более что свой предыдущий домашний матч они проиграли «Спартаку». Мне кажется, омичи должны победить в этом встрече шайбочки так в две. У «Металлурга»-то сейчас вообще ничего нет, ничего не получается, по большому счету.



Поставлю на победу «Авангарда». Команда просто после поражения, расслабляться явно не будет. Я думаю, что здесь они сыграют здорово и выиграют в две шайбочки. Соберется ли «Металлург» на выезде? Навряд ли. Там только-только начинает что-то налаживается у «Магнитки», — сказал Кожевников.

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