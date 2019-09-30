«МЮ» — «Арсенал»: прогноз «Чемпионата». Бонус до 10 000 рублей за ставку

Сегодня, 30 сентября, в матче 7-го тура английской Премьер-лиги встретятся «Манчестер Юнайтед» и «Арсенал». Начало — в 22:00 мск.



У «Арсенала» пока лишь одно поражение, но где оно получено? На «Энфилде». В гостях у «Ливерпуля» даже одно очко набрать невероятно трудно. Также у «канониров» были ничьи с «Тоттенхэмом» и «Уотфордом», а в остальных поединках коллектив Унаи Эмери доводил дело до победы.



У «Манчестер Юнайтед» огромные проблемы с позиционным нападением, Сульшер пока так и не поставил игру. «Арсенал» способен применять разные тактические варианты и подстраиваться под соперника. «Канониры» готовы отдать мяч хозяевам и оставить скоростную парочку Обамеянг – Пепе для разрыва медлительной обороны «красных дьяволов». При необходимости парни Унаи Эмери могут подолгу контролировать мяч на чужой половине и создавать моменты даже при плотной обороне. Опыт работы с Дзюбой пошёл на пользу испанскому наставнику.



Букмекеры отдают преимущество «Манчестер Юнайтед», пожалуй, только из-за фактора своего поля. В настоящий момент «Арсенал» смотрится интереснее. Х2 на гостей идёт со слабеньким коэффициентом 1.62, но если добавить общий тотал меньше 4,5, то выйдут более привлекательные 1.83. «Красные дьяволы» показывают, что в нынешнем сезоне в матчах с их участием не стоит ожидать большого количества забитых мячей. Поставьте на это и получите бесплатную ставку до 10 000 рублей!

«Манчестер Юнайтед» — «Арсенал». Прогноз: «канониры» дадут бой Норвежский Кононов проиграет тактическую дуэль любимому тренеру Дзюбы.