«Локомотив» — «Атлетико»: прогноз Михаила Гончарова на матч Лиги чемпионов

Автор «Чемпионата» Михаил Гончаров дал прогноз на матч второго тура группового этапа Лиги чемпионов «Локомотив» — «Атлетико». Начало — в 22:00 мск.



Ставка: «Атлетико» не проиграет и ТМ 3,5 мяча за 1.55.



«Шансы «Локомотива» — в собственной уверенности (которая сейчас у команды после удачных результатов есть), глубокой компактной обороне, эпизодическом прессинге и поиске чужих ошибок. То есть сделать нужно всё то же самое, что в Леверкузене, только ещё в более совершенном виде. Думаю, нас ждёт достаточно закрытый футбол в исполнении красно-зелёных, а «Атлетико» придётся заниматься не самым любимым делом — много времени проводить с мячом при отсутствии пространства.



Тем не менее класс «Атлетико» выше, чем у «Байера», к тому же команда Диего Симеоне старается добывать результат, а не играть в красивый футбол с обязательным розыгрышем мяча через центр, как это делают леверкузенцы. Считаю, «Атлетико» будет тоже в меру прагматичным, не проиграет в Черкизове, а по итогам 90 минут двумя командами будет забито не более трёх голов».



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