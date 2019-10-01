«Тоттенхэм» – «Бавария»: прогноз Григория Телингатера на матч Лиги чемпионов

Автор «Чемпионата» Григорий Телингатер дал прогноз на матч второго тура группового этапа Лиги чемпионов «Тоттенхэм» – «Бавария». Начало — в 22:00 мск.
Ставка: «Тоттенхэм» победит за 3.34.
«Я бы поставил на победу «Тоттенхэма». Английские клубы всё больше доминируют в еврокубках. Некогда грозная «Бавария» вылетела в прошлом сезоне в 1/8 финала, в то время как «Тоттенхэм» – финалист ЛЧ. Нужно понимать, что лондонцы в 2019 году ярко выраженная домашняя команда, которая на своём поле заметно сильне, чем на выезде. В том числе поэтому (а ещё потому что «Тоттенхэму» больше нужны очки после первого тура) вижу победителем хозяев.
Было бы славно, если бы Почеттино снова (как и в 6-м туре АПЛ) усадил в запас Эриксена. Мы же понимаем, что нельзя одним ассистом в прошедшем туре компенсировать весь бледный старт этого сезона АПЛ. Тем более что предыдущий матч ЛЧ с «Олимпиакосом» хавбек провалил. Видно, что лучший игрок «Тоттенхэма» в прошлом сезоне утратил мотивацию после сорвавшегося трансфера и сейчас думает о том, как бы не получить травму, а зимой сбежать».
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