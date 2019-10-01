«Локомотив» — «Атлетико»: прогноз «Чемпионата». Бонус «Фонбета» до 10 000 рублей

Сегодня, 1 октября, в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов «Локомотив» встретится с мадридским «Атлетико». Начало — в 22:00 мск.



Букмекеры, разумеется, отдают перевес испанцам. Эксперты выставляют коэффициент 1.72 на викторию «матрасников». Попробуем заиграть фору «+1» на «Локомотив» за 1.71, а также гол в исполнении хозяев за 1.81.



В пяти последних матчах у «Атлетико» есть ничьи с грозными «Реалом» и «Ювентусом», но в тех поединках «матрасники» демонстрировали свой любимый футбол, пытаясь разрушать чужую игру, а не строить свою. На «РЖД Арене» гостям придётся созидать, а в позиционном нападении Диего Симеоне пока ещё не наладил взаимопонимание после ухода Гризманна. На указанном отрезке у «матрасников» были ещё 0:0 с «Сельтой» и 0:2 с «Реалом Сосьедад».



Там, где надо играть первым номером, «Атлетико» частенько сталкивается с трудностями. «Локомотив» наверняка отдаст инициативу испанцам, ведь ничья стратегически устроит «железнодорожников». Если красно-зелёным удастся не проиграть, то потом злые «матрасники» в спаренных матчах будут уничтожать «Байер», а это на руку команде Юрия Сёмина. Поставьте на это и получите бесплатную ставку до 10 000 рублей!

«Локомотив» — «Атлетико». Прогноз: испанцы огребут в Черкизово Лидер группы D пробьёт оборону Симеоне. Сёмин расколет мадридский орешек.