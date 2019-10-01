«Тоттенхэм» — «Бавария»: прогноз «Чемпионата». Бонус до 10 000 рублей за ставку

Сегодня, 1 октября, на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» одноимённый клуб в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов примет мюнхенскую «Баварию». Начало — в 22:00 мск.
Почеттино и Ковач в своих схемах используют одного центрального нападающего, предпочитая насыщать среднюю линию и опорную зону. Букмекеры ожидают от предстоящего поединка много голов, но мы не будем столь опрометчиво склоняться к верховому исходу.
Сама игра слишком непредсказуема с точки зрения выбора победителя. «Тоттенхэм» при поддержке трибун дома регулярно досаждает даже «Манчестер Сити», но и «Бавария» обладает ресурсами для достижения результата на чужом поле.
На наш взгляд, соперники отнесутся друг к другу с некоторым уважением и не станут бросать все силы в атаку сразу же после стартового свистка. За коэффициент 1.88 мы поставим на то, что до 25-й минуты включительно голов не будет. «Тоттенхэм» понимает, в какой шикарной форме находится Левандовски, а «Бавария» вряд ли рискнёт лезть на рожон на чужом поле против команды, которая в минувшем розыгрыше Лиги чемпионов добралась до финала.
В матче «Олимпиакос» — «Тоттенхэм» первый гол был забит на 26-й минуте. «Бавария» в стартовые полчаса так и не сумела распечатать ворота «Црвены Звезды». Статистически наш вариант выглядит прилично. Поставьте на это и получите бесплатную ставку до 10 000 рублей!
- 1 октября 2019
-
16:50
-
16:25
-
16:00
-
15:30
-
15:10
-
14:45
-
14:20
-
14:00
-
13:45
-
13:30
-
13:10
-
12:50
-
12:30
-
12:10
-
12:00
-
11:50
-
11:20
-
11:03
-
10:33
-
08:00
- 30 сентября 2019
-
21:00
-
20:15
-
19:30
-
18:45
-
18:00
-
17:30
-
17:00
-
16:30
-
15:45
-
15:00
-
14:15
-
13:30
-
13:00
-
12:30
-
12:00