«Тоттенхэм» — «Бавария»: прогноз «Чемпионата». Бонус до 10 000 рублей за ставку

Сегодня, 1 октября, на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» одноимённый клуб в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов примет мюнхенскую «Баварию». Начало — в 22:00 мск.



Почеттино и Ковач в своих схемах используют одного центрального нападающего, предпочитая насыщать среднюю линию и опорную зону. Букмекеры ожидают от предстоящего поединка много голов, но мы не будем столь опрометчиво склоняться к верховому исходу.



Сама игра слишком непредсказуема с точки зрения выбора победителя. «Тоттенхэм» при поддержке трибун дома регулярно досаждает даже «Манчестер Сити», но и «Бавария» обладает ресурсами для достижения результата на чужом поле.



На наш взгляд, соперники отнесутся друг к другу с некоторым уважением и не станут бросать все силы в атаку сразу же после стартового свистка. За коэффициент 1.88 мы поставим на то, что до 25-й минуты включительно голов не будет. «Тоттенхэм» понимает, в какой шикарной форме находится Левандовски, а «Бавария» вряд ли рискнёт лезть на рожон на чужом поле против команды, которая в минувшем розыгрыше Лиги чемпионов добралась до финала.



В матче «Олимпиакос» — «Тоттенхэм» первый гол был забит на 26-й минуте. «Бавария» в стартовые полчаса так и не сумела распечатать ворота «Црвены Звезды». Статистически наш вариант выглядит прилично. Поставьте на это и получите бесплатную ставку до 10 000 рублей!

«Тоттенхэм» — «Бавария». Прогноз: ошибиться в дебюте никто не захочет Почеттино и Ковач отнесутся с уважением друг к другу и начнут очную дуэль с осторожной разведки.