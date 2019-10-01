Во сколько играют «Локомотив» — «Атлетико», где смотреть и какой прогноз

Сегодня, 1 октября, в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов встретятся московский «Локомотив» и «Атлетико» из Мадрида. Начало — в 22:00 мск. Прямую трансляцию матча можно посмотреть на «Матч ТВ».
Прогноз «Чемпионата»: «Локомотив» забьёт за 1.81 или победа «Локомотива» с форой «+1» за 1.71.
«Локомотив» подходит к противостоянию с «Атлетико» в качестве лидера группы D, что придаёт дополнительную интригу предстоящему поединку. Оба клуба провели тяжелейшие матчи в выходные и находятся в сложнейшей части сезона, когда физические кондиции игроков выходят чуть ли не на первый план.
Для «железнодорожников» и «матрасников» ближайший матч станет шестым за 18 дней. Красно-зелёным пришлось провести аж четыре гостевых поединка подряд в столь плотном графике, но Юрий Сёмин дал основе отдохнуть в Кубке России. Благодаря свежести и тонусу «Локомотив» дома одолел «Зенит» и улучшил своё положение в РПЛ.
У Диего Симеоне не было возможности использовать масштабную ротацию, поэтому аргентинский специалист точечно вносил коррективы в стартовый состав на каждый конкретный матч. В субботу «матрасники» в излюбленном стиле свели к ничьей мадридское дерби, что позволило «Атлетико» не отпустить далеко «Реал» в рамках Примеры.
Примерно полтора года назад «Локомотив» соперничал с коллективом Диего Симеоне в 1/8 финала Лиги Европы. Тогда Юрий Сёмин допустил стратегическую ошибку и решил сыграть в открытый футбол против одной из самых грамотных и тактически подкованных команд мира. «Атлетико» разгромил «железнодорожников» с общим счётом 8:1, но полученный опыт должен пойти на пользу красно-зелёным и лично главному тренеру.
Букмекеры, разумеется, отдают перевес испанцам. Эксперты выставляют коэффициент 1.72 на викторию «матрасников». Стоит признать, что в первом туре автор явно недооценил «железнодорожников», которые вышли на пик формы именно к старту Лиги чемпионов. Сейчас мы попробуем заиграть фору «+1» на «Локомотив» за 1.71, а также гол в исполнении хозяев за 1.81»
- 1 октября 2019
-
11:03
-
10:33
-
08:00
- 30 сентября 2019
-
21:00
-
20:15
-
19:30
-
18:45
-
18:00
-
17:30
-
17:00
-
16:30
-
15:45
-
15:00
-
14:15
-
13:30
-
13:00
-
12:30
-
12:00
-
11:15
-
10:43
- 29 сентября 2019
-
21:10
-
20:28
-
20:02
-
19:00
-
18:20
-
17:40
-
17:00
-
16:30
-
16:00
-
15:30
-
15:00
-
14:20
-
14:00
-
13:40
-
13:00