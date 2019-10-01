Во сколько играют «Локомотив» — «Атлетико», где смотреть и какой прогноз

Сегодня, 1 октября, в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов встретятся московский «Локомотив» и «Атлетико» из Мадрида. Начало — в 22:00 мск. Прямую трансляцию матча можно посмотреть на «Матч ТВ».



Прогноз «Чемпионата»: «Локомотив» забьёт за 1.81 или победа «Локомотива» с форой «+1» за 1.71.



«Локомотив» подходит к противостоянию с «Атлетико» в качестве лидера группы D, что придаёт дополнительную интригу предстоящему поединку. Оба клуба провели тяжелейшие матчи в выходные и находятся в сложнейшей части сезона, когда физические кондиции игроков выходят чуть ли не на первый план.



Для «железнодорожников» и «матрасников» ближайший матч станет шестым за 18 дней. Красно-зелёным пришлось провести аж четыре гостевых поединка подряд в столь плотном графике, но Юрий Сёмин дал основе отдохнуть в Кубке России. Благодаря свежести и тонусу «Локомотив» дома одолел «Зенит» и улучшил своё положение в РПЛ.



У Диего Симеоне не было возможности использовать масштабную ротацию, поэтому аргентинский специалист точечно вносил коррективы в стартовый состав на каждый конкретный матч. В субботу «матрасники» в излюбленном стиле свели к ничьей мадридское дерби, что позволило «Атлетико» не отпустить далеко «Реал» в рамках Примеры.



Примерно полтора года назад «Локомотив» соперничал с коллективом Диего Симеоне в 1/8 финала Лиги Европы. Тогда Юрий Сёмин допустил стратегическую ошибку и решил сыграть в открытый футбол против одной из самых грамотных и тактически подкованных команд мира. «Атлетико» разгромил «железнодорожников» с общим счётом 8:1, но полученный опыт должен пойти на пользу красно-зелёным и лично главному тренеру.



Букмекеры, разумеется, отдают перевес испанцам. Эксперты выставляют коэффициент 1.72 на викторию «матрасников». Стоит признать, что в первом туре автор явно недооценил «железнодорожников», которые вышли на пик формы именно к старту Лиги чемпионов. Сейчас мы попробуем заиграть фору «+1» на «Локомотив» за 1.71, а также гол в исполнении хозяев за 1.81»

«Локомотив» — «Атлетико». Прогноз: испанцы огребут в Черкизово Лидер группы D пробьёт оборону Симеоне. Сёмин расколет мадридский орешек.