Тедеско и Тихонов вошли в тройку фаворитов на пост нового наставника «Спартака»

После матча 11-го тура, в котором московский «Спартак» проиграл «Оренбургу», клуб уволил Олега Кононова с поста главного тренера. Эксперты обновили линию на нового наставника команды.
Главным претендентом, как и по итогам воскресного матча, считается Дмитрий Парфёнов, ныне возглавляющий «Урал». Его назначение оценено коэффициентом 3.00 (30%).
Следом идут бывший наставник «Шальке» Доминико Тедеско (4.00, 20%) и бывший игрок «Спартака», ранее тренировавший «Енисей» и «Крылья Советов», Андрей Тихонов (4.00, 20%). Возвращение Массимо Карреры оценено коэффициентом 20.00 (4%).
С коэффициентом 180 (менее 1%) букмекеры предлагают поставить на назначение в качестве главного тренера московского клуба португальца Жозе Моуриньо.
53-летний Кононов возглавил «Спартак» в ноябре 2018 года. В прошлом сезоне московский клуб проиграл в четвертьфинале Кубка России «Уралу», финишировал на пятом месте в РПЛ, а также не сумел преодолеть групповой этап Лиги Европы.
Готовы обсуждать свои ставки, узнавать о прогнозах наших журналистов? Вступайте и участвуйте в жизни группы «Чемпионат.Ставки» в «ВК».
- 1 октября 2019
-
12:30
-
12:10
-
12:00
-
11:50
-
11:20
-
11:03
-
10:33
-
08:00
- 30 сентября 2019
-
21:00
-
20:15
-
19:30
-
18:45
-
18:00
-
17:30
-
17:00
-
16:30
-
15:45
-
15:00
-
14:15
-
13:30
-
13:00
-
12:30
-
12:00
-
11:15
-
10:43
- 29 сентября 2019
-
21:10
-
20:28
-
20:02
-
19:00
-
18:20
-
17:40
-
17:00
-
16:30
-
16:00
-
15:30