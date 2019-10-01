Тедеско и Тихонов вошли в тройку фаворитов на пост нового наставника «Спартака»

После матча 11-го тура, в котором московский «Спартак» проиграл «Оренбургу», клуб уволил Олега Кононова с поста главного тренера. Эксперты обновили линию на нового наставника команды.



Главным претендентом, как и по итогам воскресного матча, считается Дмитрий Парфёнов, ныне возглавляющий «Урал». Его назначение оценено коэффициентом 3.00 (30%).



Следом идут бывший наставник «Шальке» Доминико Тедеско (4.00, 20%) и бывший игрок «Спартака», ранее тренировавший «Енисей» и «Крылья Советов», Андрей Тихонов (4.00, 20%). Возвращение Массимо Карреры оценено коэффициентом 20.00 (4%).

С коэффициентом 180 (менее 1%) букмекеры предлагают поставить на назначение в качестве главного тренера московского клуба португальца Жозе Моуриньо.

53-летний Кононов возглавил «Спартак» в ноябре 2018 года. В прошлом сезоне московский клуб проиграл в четвертьфинале Кубка России «Уралу», финишировал на пятом месте в РПЛ, а также не сумел преодолеть групповой этап Лиги Европы.

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