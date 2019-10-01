«Манчестер Сити» — «Динамо З»: прогноз Майкла Оуэна на матч Лиги чемпионов
Бывший форвард «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуля» и «Реала» Майкл Оуэн сделал прогноз на матч 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Манчестер Сити» — «Динамо З». Начало — в 22:00 мск.
Ставка: победа «Сити» с форой "-2" за 1.57.
«Горожане» впервые в своей истории встретятся с хорватским клубом. «Сити» забил 19 раз в последних четырёх домашних матчах Лиги чемпионов. Понятно, что шансы гостей минимальны.
«Динамо» ещё не выиграло ни одного из своих 12 выездных групповых матчей в турнире, зато они выиграли две предыдущие встречи чемпионата Хорватии с общим счётом 11:0! Тем не менее на «Этихаде» им это вряд ли поможет. Думаю, «Сити» спокойно победит».
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
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