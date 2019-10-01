«Тоттенхэм» – «Бавария»: прогноз Георгия Черданцева на матч Лиги чемпионов
Телекомментатор Георгий Черданцев сделал прогноз на матч второго тура группового этапа Лиги чемпионов «Тоттенхэм» – «Бавария». Начало — в 22:00 мск.
Ставка: обе забьют за 1.55, ТБ 2,5 мяча за 1.57.
«Не поспоришь с линией. Фаворит «Бавария», но кто же рискнет ставить на нее? А за «вторая не проиграет» дают всего 1,37. Мало. Трудно подобрать ставки на этот матч. «Бавария» во всех отношениях выглядит предпочтительнее.
Почеттино вслух говорит о том, что готов возглавить «Реал». Где его мысли? С «Тоттенхэмом» ли? Но есть игроки, есть болельщики и свое поле. К тому же «Тоттенхэм» не забивал дома в двух матчах Лиги чемпионов подряд. Третий без голов? Не может быть».
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