«Локомотив» — «Атлетико»: прогноз Виктора Гусева на матч Лиги чемпионов

Комментатор Виктор Гусев дал прогноз на матч второго тура группового этапа Лиги чемпионов «Локомотив» — «Атлетико». Начало — в 22:00 мск.
Ставка: ничья за 3.64.
«Последние матчи в своих чемпионатах команды провели неплохо. “Локомотив” выиграл у “Зенита” со счётом 1:0, а “Атлетико” сыграл дерби с “Реалом” (0:0). Я не смотрел мадридское дерби, но читал отчёты, где говорились, что, с одной стороны, подопечные Симеоне сдержали подопечных Зидана, а с другой, должны были выигрывать эту встречу. В Лиге чемпионов “Атлетико” очень достойно выглядел и против “Ювентуса”. Хоть они и проигрывали итальянцам со счётом 0:2, но смогли отыграться и свести матч к ничьей.
Это показатель, ведь “Ювентус” — один из лучших клубов Европы. “Атлетико” сделал очень хорошие приобретения в начале сезона. Сейчас в Примере они занимают третье место и отстают от “Реала” и “Гранады” всего на одно очко. Так что на внутренней арене у них всё впереди.
“Локомотив” набирает сил, набирает уверенность. Это показала игра с “Зенитом”. Казалось бы, у “Локо” такие потери, но линия обороны пережила отсутствие Кверквелии. Хорошо играет и полузащита, а тем более та часть полузащиты, которая отвечает за оборону. Мне кажется, что сейчас “железнодорожники” могут связать действия любой команды. В атаке нет Миранчуков, давно уже нет Фарфана, и всё равно Семин как-то решил эту проблему и заполнил позиции. Крыховяк, Баринов — они и забили два мяча “Байеру”, отлично справляются со своими функциями. Практически против любой команды “Локомотив” выглядит лучше именно в центре поля. И на это большая надежда в игре с “Атлетико”.
Нужно брать реванш. Мы помним весну 2018 года, когда “Локомотив” проиграл “Атлетико” на выезде 0:3, а в Москве потерпел крах со счётом 1:5. Получится ли отомстить? Я в этом не убежден. Но сделаю ставку на то, что устроит и “Локомотив”.
Мой прогноз — ничья в данном матче. Тем более коэффициент традиционно высок на подобного рода исход».
Выберите контору для ставок в рейтинге букмекеров «Чемпионата».
- 1 октября 2019
-
12:30
-
12:10
-
12:00
-
11:50
-
11:20
-
11:03
-
10:33
-
08:00
- 30 сентября 2019
-
21:00
-
20:15
-
19:30
-
18:45
-
18:00
-
17:30
-
17:00
-
16:30
-
15:45
-
15:00
-
14:15
-
13:30
-
13:00
-
12:30
-
12:00
-
11:15
-
10:43
- 29 сентября 2019
-
21:10
-
20:28
-
20:02
-
19:00
-
18:20
-
17:40
-
17:00
-
16:30
-
16:00
-
15:30