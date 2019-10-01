«Локомотив» — «Атлетико»: прогноз Виктора Гусева на матч Лиги чемпионов

Комментатор Виктор Гусев дал прогноз на матч второго тура группового этапа Лиги чемпионов «Локомотив» — «Атлетико». Начало — в 22:00 мск.



Ставка: ничья за 3.64.



«Последние матчи в своих чемпионатах команды провели неплохо. “Локомотив” выиграл у “Зенита” со счётом 1:0, а “Атлетико” сыграл дерби с “Реалом” (0:0). Я не смотрел мадридское дерби, но читал отчёты, где говорились, что, с одной стороны, подопечные Симеоне сдержали подопечных Зидана, а с другой, должны были выигрывать эту встречу. В Лиге чемпионов “Атлетико” очень достойно выглядел и против “Ювентуса”. Хоть они и проигрывали итальянцам со счётом 0:2, но смогли отыграться и свести матч к ничьей.



Это показатель, ведь “Ювентус” — один из лучших клубов Европы. “Атлетико” сделал очень хорошие приобретения в начале сезона. Сейчас в Примере они занимают третье место и отстают от “Реала” и “Гранады” всего на одно очко. Так что на внутренней арене у них всё впереди.



“Локомотив” набирает сил, набирает уверенность. Это показала игра с “Зенитом”. Казалось бы, у “Локо” такие потери, но линия обороны пережила отсутствие Кверквелии. Хорошо играет и полузащита, а тем более та часть полузащиты, которая отвечает за оборону. Мне кажется, что сейчас “железнодорожники” могут связать действия любой команды. В атаке нет Миранчуков, давно уже нет Фарфана, и всё равно Семин как-то решил эту проблему и заполнил позиции. Крыховяк, Баринов — они и забили два мяча “Байеру”, отлично справляются со своими функциями. Практически против любой команды “Локомотив” выглядит лучше именно в центре поля. И на это большая надежда в игре с “Атлетико”.



Нужно брать реванш. Мы помним весну 2018 года, когда “Локомотив” проиграл “Атлетико” на выезде 0:3, а в Москве потерпел крах со счётом 1:5. Получится ли отомстить? Я в этом не убежден. Но сделаю ставку на то, что устроит и “Локомотив”.



Мой прогноз — ничья в данном матче. Тем более коэффициент традиционно высок на подобного рода исход».



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