«Реал» — «Брюгге»: прогноз Михаила Поленова на матч Лиги чемпионов в Мадриде

Комментатор Михаил Поленов дал прогноз на матч 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Реал» — «Брюгге». Начало — в 19:55 мск.
Ставка: «Реал» победит + тотал меньше 4,5 голов за 1.86.
«Конечно, после того что произошло в Париже, “Реалу” кровь из носу нужна победа. Кто забыл, напомню — “ПСЖ” разгромил мадридцев со счётом 3:0. Две игры до мадридского “Атлетико”, а прогноз я записываю ещё до воскресного дерби, оборона Куртуа сыграла надёжно. “Реал” на старте вообще часто давал отдыхать лидерам, поступал очень прагматично. Я далёк от мысли, что новички “сливочных” в полном порядке, ведь пока тот же Азар вообще не делает принципиальной разницы. Но это наживное. Это может прийти в ходе сезона, и момент этот, возможно, настанет в самый неожиданный час. Так что таких громких имён всё равно нужно опасаться, несмотря на их неудачные физические кондиции.
“Реалу” нужно выиграть, и наверняка он обыграет “Брюгге”. Но я не готов предположить, что это будет разгром и вынос тела. “Реал” вообще сейчас не играет настолько хорошо, чтобы кого-то выносить. В принципе он никого уже давно и не обыгрывал с крупным преимуществом в счёте. Даже с “Леванте” во втором тайме не получилось так же доминировать, как в первом. Мне кажется, тут и “Брюгге” может упереться. В первом круге он сыграл в безголевую ничью с турецким “Галатасараем”. И вообще, у них очков в турнирной таблице больше, чем у мадридцев.
Я бы предложил на этот матч осторожную ставку: П1 + тотал меньше 4,5 голов. На “Сантьяго Бернабеу” хозяева обязаны побеждать менее статусный клуб, но зрители явно не увидят обилия забитых мячей».
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