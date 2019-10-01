«Ювентус» — «Байер»: прогноз Александра Кержакова на матч Лиги чемпионов

Экс-футболист сборной России Александр Кержаков дал прогноз на матч 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Ювентус» — «Байер». Начало — в 22:00 мск.
Ставка: победа «Ювентуса» с форой (-1,5) за 2.41.
«Все мы прекрасно знаем результаты первого тура — «Ювентус» сыграл вничью с мадридским «Атлетико» 2:2, а «Байер» на своём поле уступил московскому «Локомотиву» со счётом 1:2. Радостное для нас событие. В группе «Байер» сейчас на четвёртом месте, а «Ювентус» — на втором за счёт двух голов на выезде.
Что касается матча в Турине, то для меня фаворит этой пары очевиден. Это, конечно, «Ювентус». «Байер» не впечатлил в Лиге чемпионов и пока не впечатляет игрой и в Бундеслиге. В матче с «Локомотивом» леверкузенцы пропустили два гола из-за невынужденных ошибок, неуверенной игры вратаря. В атаке тоже «Байер» особо ничем заметным не отметился. Даже гол забили не они, а Бенедикт Хёведес, который отправил мяч в свои ворота.
«Ювентус» же, напротив, забил два гола в Мадриде в ворота «Атлетико», что всегда сделать очень и очень сложно. Плюс Криштиану имел очень хороший момент на последних минутах и мог принести вообще победу туринцам.
К слову о Криштиану, он ещё не забивал в этой Лиге чемпионов и, конечно, очень хочет это сделать. И когда, как не в следующем матче, открывать свой бомбардирский счёт?
Мой прогноз — победа «Ювентуса» с форой (-1,5) с коэффициентом 2.41», — сказал Кержаков.
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