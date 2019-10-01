«Локомотив» — «Атлетико»: прогноз Егора Титова на встречу Лиги чемпионов

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Локомотив» — «Атлетико» во 2-м туре группового этапа Лиги чемпионов сезона-2019/20.



Ставка: тотал меньше 2,0 за 2.3.



«Локомотив» мне очень понравился в матче с «Зенитом». Думал, что может не хватить сил, но всё получилось удачно. Команда взяла важнейшие три очка. Очень организованно «Локомотив» выглядел, почти ничего не дал создать «Зениту». Как мы видим, команда Сёмина справляется пока и без Миранчуков. Да, из Кубка России вылетели. Но команда выигрывала его в прошлом сезоне. Поэтому сейчас она рисковала и не выставляла лучшие силы в Калининграде.



Очень здорово выглядит Смолов сейчас, Баринов и Крыховяк потрясающий сезон проводят. По игре «Локомотив» выглядит убедительнее всех в нашем чемпионате.



«Атлетико», конечно, будет фаворитом. Команда топового европейского уровня. Большие игроки собраны в этой команде. Но и «Атлетико» в первую очередь славится обороной, сыгранностью. Симеоне очень давно работает там, восемь лет примерно. Там понимает с полувзгляда. Немного шансов у «Локомотива», чтобы забить.



Не жду, что кто-то раскрываться станет. Это не в стиле команд, а тут ещё и очень важная игра. Так что поставлю на тотал меньше 2 мячей», — сказал Титов.

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