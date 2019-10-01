«Локомотив» — «Атлетико»: прогноз Константина Генича на встречу Лиги чемпионов

Комментатор чемпионатов России, Испании и Италии на каналах «Матч ТВ» Константин Генич сделал прогноз на матч «Локомотив» — «Атлетико» во 2-м туре группового этапа Лиги чемпионов сезона-2019/20.



Ставка: «Атлетико» не проиграет и тотал меньше 2.5 за 1,94.



«Локомотив» обнадёживает своей игрой что против «Зенита», что против «Байера». К большим свершениям и большим матчам «Локомотив» готов. Юрий Сёмин под каждого соперника подбирает свою тактику. Мурильо в центре полузащиты — это отличная находка. При необходимости он может сыграть и третьего центрального защитника, как это было в матче против «Зенита». В общем, «Локомотив» подходит к матчу с «Атлетико» в полной боевой готовности.



Когда это волновало «Атлетико»? В прошлом или позапрошлом сезоне, точно уже не помню, когда было 1:8 по итогам двух матчей, «Локомотив» даже не уступал на выезде «Атлетико», а в итоге — 0:3. Решили в ответном матче сыграть в открытый футбол и получили 1:5. Поэтому в футбол «Локомотив» точно играть не будет, несмотря на ажиотаж и полный стадион. Наверняка будет красивый перформанс от болельщиков. Я думаю, что «Локомотив» постарается сыграть строго по результату. Ничья в матче с «Атлетико» будет равносильна победе.



«Атлетико» приехал в максимально боеспособном составе. Симеоне привёз 21 футболиста. Да, у них был тяжёлый матч против «Реала», где, как правильно заметил Ян Облак, ни «Атлетико», ни «Реал» ничего не сделали для того, чтобы победить. Силёнки потратили, да и 5-часовой перелёт тоже дался мадридской команде непросто.



Первая мысль относительно этого матча, конечно же, низ. Но всё-таки гол или два мы должны увидеть. Если «Локомотив» будет строго играть в обороне и думать исключительно о 0:0, то это может обернуться проблемой для «Локо» в концовке. «Атлетико» при Симеоне приучил соперников, что на выезде при абсолютно равной игре способен дожимать. Поэтому 1-2 гола мне нравится как вариант.



Ещё больше мне нравится вариант, при всей симпатии к «Локомотиву» и российскому патриотизму, непроигрыша «Атлетико». За тот же самый коэффициент я бы выбрал вариант «Атлетико» не проиграет и тотал меньше 2,5 мяча". Большого количества голов ждать не стоит. И те, и другие хорошо играют в обороне. Так привозить, как это сделал «Байер» в домашней игре, «Атлетико» не будет. Поэтому «Атлетико» не проиграет и матч будет низовой. Это будет основной ставкой.



Либо 1-2 гола в матче. В чём-то эти два варианта похожи, поэтому выбирайте сами. Коэффициенты очень даже симпатичные. Это предлагаю я. Это мои мысли. Я этот матч комментировать не буду. Ответственности никакой. Дальше уже думайте и выбирайте сами.



Могу «Локомотиву» и болельщикам «Локомотива» пожелать удачи. Я даже обрадуюсь, если окажусь не прав в одном варианте, когда «Локомотив» выиграет со счётом 1:0. Тогда доедет вторая ставка», — заявил Генич.

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