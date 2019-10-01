«Спартак» — ЦСКА: прогноз Дениса Казанского на матч регулярного сезона КХЛ

Комментатор Денис Казанский записал прогноз на матч регулярного сезона КХЛ «Спартак» — ЦСКА.
Ставка: ЦСКА выиграет третий период за 1.93.
«Я сорвал голос. Знаете, на каком матче? «Спартак» — «Автомобилист». Павел Дацюк приехал в Москву, сразу в первое звено. Тяжелейший матч со «Спартаком» и победа 1:0 красно-белых.
Надо сказать, что это была интересная победа. Затем, если бы я комментировал матч «Спартака» и «Авангарда», я бы лишился голоса вообще. Там была победа в овертайме (4:3).
У ЦСКА всё гораздо банальней: победа над «Торпедо», разгром в Хельсинки. Я думаю, что получится трогательная игра. Это дерби, а Олег Знарок всегда знает, как зарядить своих хоккеистов. ЦСКА — это машина. Я бы от этого и оттолкнулся. В последних матчах ЦСКА уверенно проводит третьи периоды.
Я думаю, что и в этой игре с учётом той колоссальной затраты энергии, которую «Спартак» потратил на «Автомобилист» и «Авангард», сил просто может не хватить. ЦСКА имеет такой резерв прочности, что может выиграть третий период, поэтому П2 в третьем периоде — это моя ставка на игру «Спартака» и ЦСКА».
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