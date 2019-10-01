Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Головкин — Деревянченко. Прямой эфир
Начало прямой трансляции
05:00 Мск
Главная / Ставки / Новости /

«Спартак» — ЦСКА: прогноз Дениса Казанского на матч регулярного сезона КХЛ

«Спартак» — ЦСКА: прогноз Дениса Казанского на матч регулярного сезона КХЛ
Ставки 0

Комментатор Денис Казанский записал прогноз на матч регулярного сезона КХЛ «Спартак» — ЦСКА.

Ставка: ЦСКА выиграет третий период за 1.93.

«Я сорвал голос. Знаете, на каком матче? «Спартак» — «Автомобилист». Павел Дацюк приехал в Москву, сразу в первое звено. Тяжелейший матч со «Спартаком» и победа 1:0 красно-белых.

Надо сказать, что это была интересная победа. Затем, если бы я комментировал матч «Спартака» и «Авангарда», я бы лишился голоса вообще. Там была победа в овертайме (4:3).

У ЦСКА всё гораздо банальней: победа над «Торпедо», разгром в Хельсинки. Я думаю, что получится трогательная игра. Это дерби, а Олег Знарок всегда знает, как зарядить своих хоккеистов. ЦСКА — это машина. Я бы от этого и оттолкнулся. В последних матчах ЦСКА уверенно проводит третьи периоды.

Я думаю, что и в этой игре с учётом той колоссальной затраты энергии, которую «Спартак» потратил на «Автомобилист» и «Авангард», сил просто может не хватить. ЦСКА имеет такой резерв прочности, что может выиграть третий период, поэтому П2 в третьем периоде — это моя ставка на игру «Спартака» и ЦСКА».

Выберите контору для ставок в рейтинге букмекеров «Чемпионата».

Комментарии (0)
Новости. Ставки
Все новости RSS
Партнерский контент