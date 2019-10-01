«Реал Мадрид» — «Брюгге»: прогноз Константина Генича на матч Лиги чемпионов

Комментатор чемпионатов России, Испании и Италии Константин Генич сделал прогноз на матч «Реал Мадрид» — «Брюгге» во 2-м туре группового этапа Лиги чемпионов сезона-2019/20.



Ставка: победа «Реала» с форой (-1,5) мяча за 1.78.



«Говорим о матче «Реал» — «Брюгге», который пройдёт на «Сантьяго Бернабеу». «Реал» очень неплохо выглядит в последнее время. После того как он проиграл «ПСЖ» в Лиге чемпионов 0:3, Мадрид выдал неплохую серию матчей, в которых он научился не пропускать. Не пропустили от «Севильи», «Осасуны» и «Атлетико». В дерби очень неплохо в обороне выглядели.



«Брюгге» — команда неуступчивая, но «Реал» есть «Реал». Нащупав нити игры, «Реал» должен у себя дома на «Бернабеу» отмазываться за 0:3 от «ПСЖ». Ну и в этой группе, если ты будешь терять очки с «Брюгге» и «Галатасараем», могут возникнуть проблемы. «Реал» должен это прекрасно понимать.



Думаю, сейчас у «Реала» есть неплохие шансы снова сыграть всухую. Да, у бельгийцев команда очень много забивает в последнее время, но там уровень соперников пониже, чем у обладателя трёх Кубков чемпионов подряд.



Я бы сыграл «Реал» с форой (-1,5) мяча» за 1.78. Минимум в два мяча выиграет «Реал». Ну и раз Мадрид почувствовал, что такое играть и не пропускать, то можно за 2.7 попробовать победу хозяев всухую. Почему бы не рискнуть. 2:0, 3:0 вполне может случиться», — заявил Генич.



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