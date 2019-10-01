Эксперты назвали ставки россиян на матч «Локомотив» — «Атлетико» в ЛЧ

Матч второго тура группового этапа Лиги чемпионов «Локомотив» — «Атлетико» начнётся сегодня, 1 октября, в 22:00 мск. В БК «Фонбет» рассказали, как российские игроки ставят на поединок.



94% денег, поставленных на исход матча, приходится на победу гостей из Испании, 5% — на хозяев поля и 1% — на ничью.



На то, что команды забьют как минимум 3 гола, поставлено 95% объёма рынка при коэффициенте 2.20. 5% приходится на то, что в матче будет забито меньше 3 голов (коэффициент 1.67).



Больше всего игроки БК «Фонбет» ставят на победу «Атлетико». На этот исход поставлено 76% от общего объёма ставок на матч. Также популярны ставки победу испанцев с форой (-1) (9%).



На момент публикации самая крупная ставка на матч, принятая БК «Фонбет», составила 200 тыс. рублей. Клиент букмекера поставил эти деньги на победу мадридского «Атлетико» по коэффициенту 1,65. Средняя ставка клиентов «Фонбет» составляет 370 рублей.

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