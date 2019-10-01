Во сколько играют «Тоттенхэм» — «Бавария», где смотреть и какой прогноз

Сегодня, 1 октября, в матче группового этапа Лиги чемпионов встретятся лондонский «Тоттенхэм» и мюнхенская «Бавария». Начало — в 22:00 мск. Прямую трансляцию матча можно посмотреть на «Матч ТВ. Футбол 1».

Прогноз «Чемпионата»: гол до 25-й минуты включительно – нет за 1.88.

«Фавориты группы В сойдутся в очном поединке во втором туре. На старте нынешнего сезона «Тоттенхэм» испытывает трудности разного характера. Маурисио Почеттино вынужден решать целый ворох проблем. Травмы важных исполнителей, отсутствие мотивации у отдельных игроков, продолжающиеся привозы Льориса и регулярные ошибки в обороне негативно сказываются на результатах «шпор».



Поклонники «Баварии» пока могут быть довольны происходящим в клубе. Мюнхенцы лидируют в Бундеслиге без единого поражения, а в Лиге чемпионов Левандовски и компания без шансов разгромили «Црвену Звезду». Нико Ковач постепенно вписывает в игру Коутиньо и Перишича, просыпаются Коман и Гнабри, в группе атаки у сильнейшей команды Германии дела налаживаются.



Почеттино и Ковач в своих схемах используют одного центрального нападающего, предпочитая насыщать среднюю линию и опорную зону. Букмекеры ожидают от предстоящего поединка много голов, но мы не будем столь опрометчиво склоняться к верховому исходу.



Сама игра слишком непредсказуема с точки зрения выбора победителя. «Тоттенхэм» при поддержке трибун дома регулярно досаждает даже «Манчестер Сити», но и «Бавария» обладает ресурсами для достижения результата на чужом поле.



На наш взгляд, соперники отнесутся друг к другу с некоторым уважением и не станут бросать все силы в атаку сразу же после стартового свистка. За коэффициент 1.88 мы поставим на то, что до 25-й минуты включительно голов не будет. «Тоттенхэм» понимает, в какой шикарной форме находится Левандовски, а «Бавария» вряд ли рискнёт лезть на рожон на чужом поле против команды, которая в минувшем розыгрыше Лиги чемпионов добралась до финала.



В матче «Олимпиакос» — «Тоттенхэм» первый гол был забит на 26-й минуте. «Бавария» в стартовые полчаса так и не сумела распечатать ворота «Црвены Звезды». Статистически наш вариант выглядит прилично, но следует учитывать слишком маленькую выборку. Матчи внутреннего первенства принимать во внимание не стоит, так как в Лиге чемпионов другая стратегия и уровень сопротивления.



Две другие команды в группе В обречены на борьбу за Лигу Европы, реальных шансов на выход в плей-офф главного клубного турнира Старого Света у «Олимпиакоса» и «Црвены Звезды» нет. Уверенность в своих перспективах также повлияет на стартовый отрезок матча «Тоттенхэм» — «Бавария». Пороть горячку соперники не станут. С высокой вероятностью первые минуты пройдут в разведке с минимальным количеством опасных моментов».