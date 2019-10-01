Во сколько играют «Ювентус» — «Байер», где смотреть и какой прогноз

Сегодня, 1 октября, в матче группового этапа Лиги чемпионов встретятся туринский «Ювентус» и леверкузенский «Байер». Начало — в 22:00 мск. Прямую трансляцию матча можно посмотреть на «Матч ТВ. Футбол 2».



«Чемпионат» предлагает четыре варианта ставки на данный матч:



Ставка №1: победа «Ювентуса» с форой «-1» за 1.9.



Ставка №2: победа «Ювентуса» с форой «-1,5» за 2.51.



Ставка №3: индивидуальный тотал «Ювентуса» больше 2 за 2.07.



Ставка №4: Криштиану Роналду забьёт за 1.83.



«В первом туре квартета D все болельщики «Байера» ждали победу над «Локомотивом», но клуб из Леверкузена умудрился подарить три очка «железнодорожникам». Если «фармацевты» дома уступают самой слабой команде группы, то каковы шансы заполучить хотя бы пару баллов по итогам поединков с «Ювентусом» и «Атлетико»? Тем не менее полученный опыт может оказаться полезным для Петера Боша. Юрий Сёмин вскрыл все недостатки системы визави, поэтому немецкий коллектив получил шанс проделать работу над ошибками.



Другое дело, что даже с идеальной игрой «Байер» не выглядит равным по классу уже упомянутым грандам. Да и сам Петер Бош тренирует на высоком уровне приличное время, но регулярно наступает на одни и те же грабли. «Фармацевты» приезжают на стадион «Альянц – Ювентус» без набранных очков и рискуют остаться с нулём перед спаренными матчами с «Атлетико». Перспектива для немцев не слишком приятная.



«Ювентус» уверенно стартовал в Серии А, однако у коллектива Маурицио Сарри возникла проблема. Впервые за долгое время во внутреннем первенстве появился серьёзный соперник, который силён ментально и умеет добывать результат. Впрочем, внутренняя конкуренция – это, возможно, то, чего не хватало «старой сеньоре» для успеха в еврокубках.



Букмекеры обоснованно считают фаворитом хозяев, но всё равно оставляют достаточно приличный коэффициент на одного из грандов мирового футбола. Даже фора «-1» на «старую сеньору» идёт за 1.9, а гандикап «-1,5» и вовсе за 2.51. Здесь дело вкуса и риска на каком из вариантов остановить свой выбор, но победа «Ювентуса» практически не вызывает сомнений.



Также интересно смотрится индивидуальный тотал «старой сеньоры» больше 2 за 2.07 и гол в исполнении Криштиану Роналду за 1.83. Оборона «Байера» иногда неплохо выглядит на фоне соперников по Бундеслиге, но в Лиге чемпионов совсем иной уровень тактической подготовки. «Локомотив» отгрузил два мяча в Леверкузене, а мог и больше. Неужели «фармацевты» не получат полную авоську на «Альянц – Ювентус»?



Сама «старая сеньора» забила два в гостях «Атлетико», расправившись с одной из лучших оборон мира. После битвы с бандой Диего Симеоне защитная линия «Байера» напомнит «Ювентусу» проходной двор, в котором разрешается спокойно разгуливать всем желающим. Прекрасную форму набрал Роналду, забивший восемь мячей в семи последних матчах за клуб и сборную. Португалец жаждет поражать чужие ворота в каждом поединке.



Если называть вещи своими именами, то «Байер» — это в лучшем случае команда уровня 1/8 или 1/4 финала Лиги Европы, а «Ювентус» — один из основных претендентов на победу в главном клубном турнире Старого Света. У итальянского гранда преимущество своего поля, турнирная мотивация и достаточно удобный по стилю соперник. Роналду и компания способны не только добыть три очка, но и порадовать зрителей множеством забитых мячей».

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